I vigili entrano al bar e uno dei clienti li aggredisce per nascondere la droga | arrestato

I vigili sono entrati in un bar di Novara e uno dei clienti ha reagito con violenza nel tentativo di nascondere della droga. L’uomo, di 34 anni e di origine sudamericana, è stato subito arrestato dagli agenti della polizia locale. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato via dagli agenti dopo l’episodio dei giorni scorsi.

Vede i vigili entrare nel bar e li aggredisce nel tentativo di nascondere la droga.É successo nei giorni scorsi a Novara, dove gli agenti della polizia locale hanno arrestato un uomo di 34 anni, di origine sudamericana e già noto alle forze dell'ordine.Quando i vigili sono entrati in un bar di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Alatri, 52enne aggredisce i Carabinieri per nascondere la droga. ArrestatoUn controllo di routine si è trasformato in una colluttazione la scorsa notte ad Alatri. Brescia, minaccia i clienti di un bar con un bastone e aggredisce la polizia: arrestatoBrescia, 7 febbraio 2025 – Momenti di tensione all’esterno di un bar a Brescia: un uomo ha prima minacciato con un bastone i clienti, poi ha... Contenuti e approfondimenti su vigili entrano Temi più discussi: I vigili entrano al bar e uno dei clienti li aggredisce per nascondere la droga: arrestato; Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali: i Vigili del Fuoco stringono Verona in una rete di sicurezza; Agitazione rider, manifestanti a Milano: Vogliamo un contratto; In un anno 10mila interventi, ma mancano vigili del fuoco. Ascoli, i vicini sentono uno strano odore provenire dall'appartamento: i vigili del fuoco entrano e trovano un 73enne morto da tempoASCOLI - Dramma questa sera in via Pretoriana, nel quartiere della Piazzarola ad Ascoli. Alcuni residenti hanno segnalato ai soccorsi un forte e persistente cattivo odore proveniente da ... corriereadriatico.it Niscemi, i vigili del fuoco entreranno negli edifici a 30 metri dal fronte della franaDa domani a Niscemi i vigili del fuoco inizieranno le operazioni di accesso in alcuni edifici a valle della frana nonché in alcuni immobili che insistono ... caltanissetta.gds.it CHERNOBYL ALL’INFERNO DI PRIPYAT 7 -8 marzo 26 APRILE 1986 Il cielo sopra Pripyat si accende di fuoco. Un’esplosione squarcia la notte. Il nemico è invisibile. Silenzioso. Letale. I Vigili del Fuoco entrano senza sapere. I Liquidatori avanzan - facebook.com facebook