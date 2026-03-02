I Tammura di Girgenti portano in scena la tradizione | al Palacongressi i riti del grano e di San Calogero

Il gruppo I Tammura di Girgenti presenta al Palacongressi un evento dedicato ai riti del grano e di San Calogero in occasione del 78esimo Mandorlo in Fiore. L’appuntamento è programmato per venerdì 13 marzo e mira a portare in scena le tradizioni agricole e religiose della regione. L’evento coinvolge la comunità locale e interessa il pubblico interessato alle celebrazioni culturali siciliane.

In occasione del 78esimo Mandorlo in Fiore, il gruppo I Tammura di Girgenti propone un viaggio nelle radici agrigentine venerdì 13 marzo al Palacongressi. Lo spettacolo mette al centro la mietitura del grano e il pane votivo, icone indiscusse della fede per il Santo Nero che affondano le radici nel quinto secolo. La performance coreografica unirà musica e danza sulle note del brano La mietitura di li Grazi, pezzo della tradizione popolare rivisitato da Alessia Bongiovì. A interpretare il canto a tre voci saranno la stessa Bongiovì insieme a Biagio Licata e Rosario Russo, in un inno che celebra il lavoro e la devozione.

Eventi nel centro storico di Sciacca nei fine settimana. Aperti Mudia, Museo del mare. Domenica i “Tammura di Girgenti”. Leggi i dettagli nella notizia completa al link del primo commento. - facebook.com facebook