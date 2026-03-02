I sindaci preoccupati per il Mandic | Il sistema dei medici getttonisti non funziona

Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci ha diffuso una nota in cui esprime preoccupazione per la sospensione di un medico gettonista al Pronto Soccorso dell’Ospedale Mandic di Merate. La decisione si è resa necessaria a seguito di recenti eventi che hanno coinvolto il professionista, sollevando dubbi sulla funzionalità del sistema dei medici gettonisti. La questione riguarda quindi l’efficacia di questa modalità di collaborazione all’interno dell’ospedale.

"La tutela della salute dei cittadini richiede una reale integrazione funzionale tra i poli di Lecco e Merate e passa dalla progressiva internalizzazione e stabilizzazione del personale" Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci esprime profonda preoccupazione in merito ai recenti fatti che hanno portato alla sospensione di un medico "gettonista" presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Mandic di Merate. Quanto accaduto non rappresenta solo un episodio grave e speriamo isolato, ma è la prova tangibile dell'inefficacia del sistema di gestione tramite medici "a prestazione" che non hanno un legame diretto con la dirigenza, le politiche aziendali e con il territorio.

