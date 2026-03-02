I petrodollari dell’Iran L’europarlamentare gela la sinistra

Un europarlamentare ha commentato le tensioni attuali in Medio Oriente, affermando che quanto sta succedendo sta creando imbarazzo tra le forze di sinistra, non solo in Italia. La sua dichiarazione si focalizza sulla reazione politica alle recenti vicende e sulla percezione pubblica delle posizioni espresse. La situazione in regione è al centro del dibattito politico, con diversi commentatori che analizzano le conseguenze delle attuali tensioni.

Afrodite Latinopoulou, parlamentare greca dei "Patrioti dell'Europa", ha interrogato la sinistra sul silenzio in merito al regime degli Ayatollah Quanto sta accadendo ora in Medioriente è evidente che stia mettendo in imbarazzo la sinistra, non solo quella italiana. L'avversione che li muove nei confronti degli Usa spiega solo in parte le condanne al raid che ha portato alla morte di Ali Khamenei e alla decapitazione dell'asse del terrore. Esistono storici legami più profondi a livello ideologico, oltre a mere questioni di posizionamento elettorale alle quali la sinistra è da sempre molto attenta. Ma secondo l'europarlamentare greca Afrodite Latinopoulou esistono anche altri tipi di link, in particolare economici, che legano la sinistra europea all'Iran dello Stato Islamico.