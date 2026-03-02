I Paesi del Golfo sono pronti a rispondere all’Iran

I Paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, hanno diffuso una nota congiunta in cui affermano il loro diritto di autodifesa e dichiarano di essere pronti a rispondere militarmente all’Iran. La Giordania ha condiviso questa posizione, evidenziando la volontà di agire collettivamente in caso di escalation. Nessuna dichiarazione specifica sui tempi o le modalità di eventuali interventi.

Affermato il «diritto di autodifesa» in una nota congiunta, firmata anche dalla Giordania. Francia, Germania e Regno Unito forniranno supporto in azione difensive contro i raid di Teheran. Affermando il «diritto di autodifesa» in una nota congiunta i Paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti, assieme alla Giordania, si sono detti uniti nel valutare ipotesi di risposta militare all’Iran. Gli attacchi di Teheran «non possono essere lasciati senza rappresaglia», ha aggiunto il ministero degli Esteri del Qatar, da cui si sarebbero già alzati in volo alcuni caccia. I Paesi del Golfo e la Giordania potranno contare su Francia, Germania e Regno Unito, che si sono detti pronti a fornire supporto in azione difensive contro i raid dell’Iran. 🔗 Leggi su Lettera43.it

