I Paesi del Golfo invocano il diritto di autodifesa dall' Iran

I Paesi del Golfo hanno firmato un documento condiviso in cui esprimono la volontà di valutare una risposta militare all’Iran, a seguito degli attacchi subiti. La dichiarazione sottolinea la coesione tra le nazioni della regione e il loro diritto di autodifesa. Nessuna delle parti ha annunciato azioni concrete, ma si evidenzia un fronte comune in risposta alle recenti tensioni.

Ondata di attacchi dall’Iran su Israele e i paesi del Golfo, colpito l’aeroporto di Dubai: nuove esplosioni tra gli hotel di lusso – I videoLe sirene hanno suonato per oltre un’ora in tutto Israele nella notte tra sabato e domenica.

Perché i Paesi del Golfo non vogliono un intervento americano in IranGli Stati Uniti hanno iniziato a ritirare parte del personale militare da alcune basi in Medio Oriente, inclusa al-Udeid in Qatar, dopo che l’Iran ha...

Le conseguenze della guerra in Iran per i paesi del GolfoL’Iran ha risposto ai bombardamenti statunitensi e israeliani prendendo di mira le basi americane in Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrein Leggi ... internazionale.it

Italiani bloccati nei Paesi del Golfo, task force per rimborsi e assistenza. Cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Italiani bloccati nei Paesi del Golfo, task force per rimborsi e assistenza. Cosa sapere ... tg24.sky.it

Altre rappresaglie sui Paesi del Golfo, anche se Teheran invoca la de-escalation. La resa dei conti tra sunniti e sciiti allarma Erdogan, alleato dell’Iran. Trump ha fretta di chiudere: «Siamo in anticipo, parlerò al regime». - facebook.com facebook

Sono migliaia gli italiani bloccati nei Paesi del Golfo dopo la chiusura degli spazi aerei. A Dubai anche 200 studenti x.com