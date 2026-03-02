Il nuovo numero di Azzurra si concentra sui nomi emergenti in Italia pronti a partecipare alle Olimpiadi 2030 e presenta il pagellone di Milano Cortina. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si sono concluse otto giorni fa, mentre le Paralimpiadi sono in programma tra quattro. Il magazine fornisce aggiornamenti sui protagonisti e sui risultati di questa edizione appena conclusa.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si sono ormai concluse da 8 giorni, mentre tra 4 inizieranno le Paralimpiadi. Non si è ancora spenta l’eco dei trionfi azzurri: abbiamo assistito in assoluto alla migliore edizione dei Giochi di sempre per l’Italia, tenendo in considerazione anche le edizioni estive? Se ne parla nell’editoriale d’apertura del n.11 di Azzurra, la rivista di OA Sport gratis e online. In passato, terminati i 16 giorni di una Olimpiade, vi avevamo abituato a due articoli entrati a far parte indelebilmente della tradizione di OA Sport: il pagellone azzurro sport per sport ed i possibili volti nuovi per il quadriennio successivo. Perché le Olimpiadi, come ben sapete, durano 4 anni e non ci si può mai fermare: doveroso dunque proiettarsi in avanti e cercare di comprendere quali scenari potranno verificarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - I nomi nuovi dell’Italia verso le Olimpiadi 2030 e il pagellone di Milano Cortina: tutto sul nuovo numero di Azzurra!

Speed skating, i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030Le Olimpiadi di Milano Cortina risuonano ancora nel nostro cuore, pur appartenendo ormai all’album dei ricordi.

Short track, i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030Alti e bassi, sorrisi e lacrime si sono alternati al Forum di Assago, casa dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

