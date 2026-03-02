Il Pentagono ha annunciato una vasta operazione militare contro l’Iran, coinvolgendo missili provenienti dal mare, bombardieri B-2 e un numero elevato di obiettivi. Durante un briefing, il generale Dan Caine, presidente dei Joint Chiefs of Staff, ha descritto la sequenza dell’attacco, evidenziando la coordinazione tra le diverse forze impiegate e i dettagli delle operazioni in corso.

In un briefing al Pentagono, il generale Dan Caine, presidente dei Joint Chiefs of Staff, ha ricostruito con tono tecnico e misurato la dinamica dell’attacco coordinato contro l’Iran, soffermandosi in particolare sulla sequenza operativa e sul livello di sincronizzazione tra le forze impiegate. L’intervento, molto atteso dalla stampa, ha avuto l’obiettivo di chiarire come l’azione sia stata pianificata e condotta in stretta integrazione con le operazioni iniziali delle Idf, con il supporto determinante dell’intelligence statunitense. “Siamo ormai a circa 57 ore dall'inizio dell'operazione, nella fase iniziale. L'obiettivo del... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I missili dal mare, i B-2 e i mille obiettivi: il Pentagono rivela la maxi offensiva in Iran

Il Pentagono ha usato Anthropic per attaccare l’Iran. La start up era stata bandita dal Pentagono dopo l’offerta «sui limiti etici» di HegsethPer l’attacco all’Iran sarebbe stato usato il modello Claude di Anthropic, uno strumento usa nonostante il divieto del capo del Pentagono Pete...

Leggi anche: Trump prende tempo sull’Iran: “Verificheremo se le esecuzioni si sono fermate”. Ma il Pentagono prepara l’offensiva

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pentagono.

Temi più discussi: Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano; Droni suicidi, Tomahawk e amp; altro: Le armi che hanno alimentato gli attacchi israelo-americani contro l’Iran; Gli Stati Uniti utilizzano l'IA di Anthropic, bombardieri B-2 e droni suicidi negli attacchi in Iran; Copertura bellica: il Pentagono confuta le affermazioni dell’Iran sull’attacco alla portaerei americana nel Golfo Persico.

Il Pentagono sta vietando all’Ucraina di usare i suoi missili a lungo raggio. Zelensky: Non ci confrontiamo con gli Usa su questoAppena tre giorni fa, il 21 agosto, su Truth Donald Trump coglieva l’occasione per attaccare nuovamente la gestione della guerra in Ucraina da parte dell’amministrazione Biden: Ha permesso ... ilfattoquotidiano.it

Usa, timori per guerra con la Cina: Pentagono lancia 'corsa' ai missiliIl Pentagono ha lanciato un piano urgente per raddoppiare - e in alcuni casi quadruplicare - la produzione di 12 tipi di armi strategiche, preoccupato per il livello basso delle scorte disponibili in ... adnkronos.com

Il Pentagono riferisce che tre caccia F-15E Strike Eagle sono stati abbattuti per errore dai sistemi di difesa aerea del Kuwait nel pieno degli attacchi iraniani. Tutti e sei i membri dell’equipaggio si sono eiettati in sicurezza - facebook.com facebook

Claude supera ChatGPT: così lo scontro con il Pentagono è diventato un successo commerciale (di A. Sarno) x.com