I fan di Zendaya e Tom Holland sono in trepidazione dopo aver appreso di un possibile matrimonio tra i due attori, avvenuto in segreto. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, generando molte speculazioni e curiosità tra i sostenitori delle star. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli certi riguardo alla cerimonia o alla loro relazione.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti I due attori si sarebbero detti «sì» in forma privata, anche se quando e dove è ancora un mistero. Tutto quello che sappiamo finora sulle presunte nozze I fan di Zendaya e Tom Holland non stanno più nella pelle da quando si è diffusa la notizia di un presunto matrimonio tra le due star. A lanciare l’indiscrezione, lo stylist di lei, Law Roach, che sul red carpet degli Actor Awards 2026 (ex SAG Awards) ha dichiarato ad Access Hollywood che il matrimonio tra i due è già avvenuto. «Il matrimonio c’è già stato», le sue parole, «Te lo sei perso», ha aggiunto con tono scherzoso rivolgendosi a un giornalista. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - i due attori si son davvero sposati in segreto?

Leggi anche: i due attori si son davvero sposati in segreto? Secondo lo stylist di lei non ci sono dubbi. Ecco cosa ha detto e tutto quello che sappiamo finora

“Sposati in gran segreto”. Matrimonio per la coppia di attori: lei con l’anelloA Hollywood il confine tra vita privata e palcoscenico mediatico è sempre più sottile, soprattutto quando si parla di una delle coppie più amate e...

Perché Cindy Crawford e Richard Gere si sono davvero lasciati

Aggiornamenti e notizie su attori.

Temi più discussi: Corsa all'Oscar, Sinners trionfa agli Actor Awards: premio per miglior cast; Tom Holland e Zendaya si sono sposati? Il matrimonio c'è già stato, ve lo siete perso: la rivelazione sul red carpet; Netflix rilancia le star di Hollywood: da Winona Ryder a Eva Green, dal 'declino' alla rinascita; Sanremo 2026, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi al cinema con 'Un bel giorno'.

Silent Hill f: il confine tra gioco e realtà è davvero così sottile?Il confine tra finzione e realtà, quando c'è di mezzo Silent Hill, tende sempre a sfumare. Stavolta, però, niente nebbia e misteri. Silent Hill f sta avendo un effetto concreto sul Giappone reale. Il ... everyeye.it

Tutta questa chimica tra gli attori fuori dai film è sospettaDurante una delle recenti interviste per la promozione di Cime tempestose, il film di Emerald Fennell che uscirà in Italia il 12 febbraio, l’attrice protagonista Margot Robbie ha raccontato che dal ... ilpost.it

Sette attori, sette motivi diversi per guardare questo film Solo qualche scatto e Carlo Verdone, Karla Sofía Gascón, Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen e Romano Reggiani ci sono già entrati nel cuore Non perderli nel nuovo fil - facebook.com facebook

2/3/26. Loreo. L’Allegra Compagnia,attori dilettanti locali(foto),organizza in teatro parrocchiale la 7ªedizione di“Ciak si recita a Loreo”:1°appuntamento il 7/3 h21 con la Compagnia“I Ruscoletti”di Canda che presenterà“Le avventure di Rolando e Caterina”;poi i x.com