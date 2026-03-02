I contatti di Trump con l’Iran | Avevamo candidati ma sono tutti morti nell’attacco

Un rappresentante ha dichiarato di aver ricevuto contatti da parte di un membro del governo iraniano, specificando che questa persona non riferisce più al leader supremo. La stessa fonte ha affermato di aver avuto candidati per un'operazione, tutti però deceduti in un attacco. La notizia viene riferita senza ulteriori dettagli o commenti su le motivazioni o le conseguenze di questi incontri.

«Qualcuno all’interno del governo iraniano mi ha contattato. Non dovrei dirvi chi è, ma (vi basti sapere che, ndr) non fa più rapporto al leader supremo (ovvero ad Ali Khamenei, ndr)». Donald Trump dice al corrispondente della Abc alla Casa Bianca che Teheran vuole trattare dopo l’attacco che ha ucciso la Guida Suprema. Poi se ne esce con una frase che sembra quasi ironica: «Avevamo identificato alcuni candidati ma sono tutti morti. L’attacco ha avuto un tale successo che ha ucciso la maggior parte dei candidati». In un colloquio con il New York Times, precedente a quello con Abc, il presidente ha invece sostenuto di avere «tre ottime scelte» di candidati a cui affidare la guida del paese. 🔗 Leggi su Open.online

Attacco all’Iran: resistenze nell’inner circle di TrumpDiversi media hanno riferito indiscrezioni sull’ultimo briefing sull’Iran tenuto alla Casa Bianca, riportando la riluttanza di alcuni dei...

Iran news, Trump: “Contatti con Teheran, sarebbe fantastico non doverli attaccare”. Ma i media: “Manca poco, Israele si prepara”Roma, 30 gennaio 2026 - Il presidente Donald Trump ha affermato di aver avuto colloqui con l'Iran in questi giorni.

Khamenei attacca Trump: È colpevole per i morti nelle proteste

Una selezione di notizie su Trump.

Temi più discussi: Contatti Usa-Cuba, con un trucco fatto di petrolio; Usa, Corte Suprema boccia i dazi di Trump. Il presidente: Una vergogna, ho piano di riserva; Dazi USA bocciati: l'UE e il Canada chiedono chiarezza a Washington; Epstein, Bannon e la scommessa sovranista. Cosa rivelano i file desecretati sui contatti italiani del finanziere.

I «contatti» di Trump con l’Iran: «Avevamo candidati ma sono tutti morti nell’attacco»Il presidente rivela di aver ricevuto una chiamata da Teheran: «Qualcuno del governo. È uno che non riferisce più alla Guida suprema» ... open.online

Iran, Trump: Operazione durerà 4 settimane, Teheran vuole parlare(Adnkronos) – Donald Trump è pronto al dialogo con il ‘nuovo’ Iran ma l’attacco non si ferma. L’operazione che gli Stati Uniti conducono con Israele non si fermerà e durerà almeno un mese. Il presiden ... ilnapolionline.com

Trump: 'Tre ottime scelte per la guida dell'Iran' #ANSA x.com

Iran, Trump: «L'operazione potrebbe durare 4 settimane» - facebook.com facebook