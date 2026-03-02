I Cavalieri non deludono E tornano da Roma con il sorriso

I Cavalieri tornano a casa con una vittoria dopo aver battuto la squadra di Roma 40 a 29. La partita si è disputata in trasferta e ha visto protagonisti vari giocatori, tra cui Tosco, Pollak, Adriani, Battarelli e Vella. La sfida si è conclusa con il risultato finale favorevole ai Cavalieri, che hanno superato gli avversari nel punteggio.