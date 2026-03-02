I Cavalieri non deludono E tornano da Roma con il sorriso
I Cavalieri tornano a casa con una vittoria dopo aver battuto la squadra di Roma 40 a 29. La partita si è disputata in trasferta e ha visto protagonisti vari giocatori, tra cui Tosco, Pollak, Adriani, Battarelli e Vella. La sfida si è conclusa con il risultato finale favorevole ai Cavalieri, che hanno superato gli avversari nel punteggio.
Rugby Roma 29 Cavalieri Union 40 RUGBY ROMA: Tosco (52’ Pollak); Adriani, Battarelli, Vella (61’ Orsini), Pastore Stocchi; Mazzi, Coromaldi (52’ Casagrande); Di Salvatore (69’ Malaponti), Petti (35-38’ Ralaimaroavomanana, 70’ Bernasconi), Zorobbio (78’ Fratini); Cordella, Fatucci (22’-25’ Pietra); Corsi (36’ Vivaldi), Padalino, Fratini (47’ Ralaimaroavomanana). All.: Montella. CAVALIERI UNION Castellana; Fondi, Marioni, Quaranti (65’ Ristic), Ghelardini (55’ Castellani); Puglia, Bencini; Morelli (57’ Trivilino), Reali (45’ Facchini), Dalla Porta; Tizzi (52’ Dabizzi), Attucci; Dardi (45’ Giagnoni), Di Leo (52’ Scuccimarra), Rudalli (52’ Sansone). 🔗 Leggi su Lanazione.it
