La Milano Fashion Week si è conclusa, lasciando spazio ai momenti più significativi di questa edizione. Durante gli eventi si sono visti debutti di nuovi designer, sfilate di grandi firme e presentazioni di collezioni innovative. Sono stati anche annunci importanti e incontri tra professionisti del settore. La settimana ha attirato numerosi addetti ai lavori e appassionati di moda, tutti pronti a commentare quanto visto.

Sono state tante, infatti, le collezioni presentate sotto i riflettori milanesi che hanno segnato l'inizio di un nuovo corso per diverse maison. Dall'attesissimo défilé di Demna per Gucci al ritorno, sebbene in una nuova veste, di Maria Grazia Chiuri da Fendi, e, ancora la prova di Meryll Rogge alle redini di Marni. Ma non solo. In casa Giorgio Armani ha preso vita la prima collezione disegnata completamente da Silvana Armani dopo la scomparsa del suo Re, mentre a omaggiare il compianto stilista è stata la voce di Mina. E, ancora, da segnalare il ricco parterre di top model che ha sfilato sulla passerella di Gucci, con una sensualissima Kate Moss in chiusura, e l'arrivo tra le prime file di molte star, una su tutte Madonna, icona mondiale della musica, e musa di Dolce&Gabbana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I 10 momenti più memorabili della Milano Fashion Week

Moda royal: i 10 momenti più memorabili del 2025Dall'apertura della boutique digitale di Meghan Markle al primo look griffato Dior nel guardaroba di Kate Middleton, passando per l'anello di...

Fendi | Fall/Winter 2026/27 | Milan Fashion Week

Tutto quello che riguarda Milano Fashion Week.

Temi più discussi: Milano Fashion Week 2026, il calendario delle sfilate A/I 2026-27; Milano Fashion Week 2026, la notte di Gucci e la quotidianità di Tod's: le sfilate più importanti della quarta giornata; Milano Fashion Week Autunno Inverno 2026 Donna: Silvana Armani debutta e consacra la nuova era Armani; Federica Tosi alla Milano Fashion Week, la grammatica dell'essenziale nella nuova collezione.

I 10 momenti più memorabili della Milano Fashion WeekLa Milano Fashion Week è giunta al termine e, adesso, non resta che tirare le somme e individuare i momenti salienti di questa lunga settimana che definiremmo «dei debutti». Sono state tante, infatti, ... vanityfair.it

Le 10 tendenze top dalla Milano Fashion Week AI 26/27Dall’abito nero trasformista al boudoir style, dai cappotti effetto cocoon agli accessori più chic Ancora una volta il capoluogo lombardo è tornato a essere un perfetto teatro per la presentazione del ... amica.it

Lo show di Giorgio Armani chiude la Milano Fashion Week con estrema ricercatezza - facebook.com facebook

Demna debutta alla Milano Fashion Week con una sfilata che noi di Vogue Italia vi raccontiamo in diretta, un look dopo l'altro x.com