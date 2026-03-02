Il ciclista Hollmann ha ripercorso l’incidente avvenuto al Giro d’Italia 2025, dichiarando di aver rischiato di morire. L’episodio si è verificato durante una tappa della corsa, quando ha subito una caduta grave che ha richiesto interventi di emergenza. La sua testimonianza si concentra sui dettagli dell’incidente senza ipotesi su cause o responsabilità.

Roma, 2 marzo 2026 - Vedi Napoli e poi muori: il noto proverbio che sottintende il fascino unico della città partenopea per Juri Hollmann avrebbe potuto assumere i tratti di un fatto di cronaca nera a causa di quell'incidente occorso al Giro d'Italia 2025 che ha praticamente influenzato un'intera carriera. Hollmann: "Ho rischiato di morire" Da allora, infatti, il tedesco ha messo in standby la sua carriera, entrando nei quadri dirigenziali dell'Alpecin-Premier Tech: parlare di un vero e proprio ritiro è forse prematuro, ma di certo da allora, dalla tappa 6 della passata Corsa Rosa, quella che si sarebbe conclusa proprio a Napoli, Hollmann in gruppo non si è più rivisto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hollmann torna sull'incidente al Giro d'Italia 2025: "Ho rischiato di morire"

