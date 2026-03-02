Il Napoli sta considerando di affidarsi alla coppia formata da Romelu Lukaku e Rasmus Hojlund per la prossima fase della stagione. La squadra punta a rafforzare l’attacco in vista della qualificazione in Champions League e potrebbe fare affidamento su questi due giocatori per ottenere risultati importanti. La decisione potrebbe incidere sulla strategia offensiva della formazione partenopea nei prossimi incontri.

CorSport: la prossima sosta delle Nazionali sarà fondamentale per far crescere l'intesa tra i due; ora vederli insieme non è più una suggestione, ma una possibilità concreta. Il Napoli potrebbe ripartire dalla coppia Romelu Lukaku-Rasmus Hojlund in attacco per la volata verso la qualificazione in Champions League. Hojlund più Lukaku, da sabato a Verona, non è soltanto una suggestione o l’auspicio di un Big gemello invocato da Rasmus sin da Copenaghen: è una possibilità concreta, un’ipotesi reale che potrebbe accompagnare la squadra nello sprint finale per la Champions e moltiplicare le soluzioni offensive, colmando i vuoti di certe assenze un po’ più profonde di altre e offrendo a Hoj la possibilità di affondare con maggiore frequenza in campo aperto, la sua specialità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund potrebbe diventare il Lautaro di Lukaku

Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? Il piano di ConteLa forma di Hojlunde il rientro di Lukaku aprono un dibattito di lusso in casa Napoli: coesistenza o staffetta? Il problema dell’abbondanza.

SERGIO SITO DEDICA IL VIDEO DI NAPOLI INTER 3 1 ALL'AMICO LUCIO PICCOLO, VENUTO A MANCARE IERI

Contenuti e approfondimenti su Lautaro di Lukaku.

Temi più discussi: Con Lukaku, il Napoli ha due soluzioni tattiche diverse: Conte ha un’idea – CdS; Power Ranking MVP Serie A: Dimarco davanti a Lautaro, Yildiz completa il podio; Fabbroni: Rrahmani ha finito la stagione, quindi di cosa parliamo? Rischierei Giovane vicino ad Hojlund; Corriere dello Sport: Hojlund-Lukaku, la coppia che può cambiare il Napoli.

Hojlund più Lukaku: da sabato non è soltanto una suggestioneIl quotidiano evidenzia come, nel periodo segnato dagli stop di Neres, David e McTominay, il danese sia stato costretto ad adattarsi ... tuttonapoli.net

Lukaku e Hojlund fanno voltare il Napoli: la coppia dei sogniTra i diciasette minuti di Romelu e i ventitré anni di Rasmus c'è il senso del tempo del Napoli, una sventagliata tra passato, presente e futuro. 41 minuti insieme in ... ilmattino.it

The Untouchables - Lukaku graziato dopo una squalifica - Acerbi graziato dall'accusa di insulti razzisti - Lautaro graziato per il caso bestemmia - Bastoni graziato per simulazione Solo chi gioca all'inter gode di questi privilegi. Inter = MAFIA Orm facebook

| Marchegiani: “Lukaku-Hojlund titolari Questo è un campionato dove sembra che se giochi con due attaccanti hai una marcia in più: vedete l’Inter che gioca con Lautaro-Thuram che fa 20 gol più delle altre o il Torino che lancia Simeone-Zapata e la vince. x.com