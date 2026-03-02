Hera Spa Fabbri designato alla vicepresidenza dal Comune di Modena

Il sindaco di Modena ha firmato l’atto di designazione di Fabbri come vicepresidente di Hera Spa. La nomina fa parte di un procedimento in cui sono stati scelti due componenti da inserire nella lista di maggioranza per il Consiglio di amministrazione della società. La decisione è stata comunicata attraverso un atto ufficiale firmato dal primo cittadino.

Firmato dal sindaco Massimo Mezzetti l'atto di designazione dei due componenti da includere nella lista di maggioranza per la nomina del Consiglio di amministrazione di Hera Spa. Si tratta del professor Tommaso Fabbri, indicato dal sindaco per la carica di vicepresidente, e dell'ingegnere.