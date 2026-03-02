Helena Prestes torna sui social dopo la morte del padre | Ora si ricomincia

Helena Prestes torna sui social dopo la scomparsa del padre, condividendo un messaggio in cui afferma: “Ora si ricomincia”. Dopo alcuni giorni di assenza dai social, ha deciso di riaprire il suo profilo, lasciando trasparire un senso di fragilità e di volontà di ripartire. La sua ripresa online ha suscitato attenzione tra i follower, che hanno commentato le sue parole.

Dopo giorni di silenzio digitale, Helena Prestes è riapparsa sui social con un messaggio che ha il sapore della fragilità e della rinascita. Nessun filtro patinato, nessuna posa studiata: solo parole misurate, intime, attraversate da un dolore che non chiede spettacolo ma rispetto. La scomparsa del padre ha segnato per lei una frattura improvvisa, una di quelle che cambiano la prospettiva delle cose. Abituata a condividere sorrisi, backstage e momenti di quotidianità con i suoi follower, questa volta ha scelto il silenzio. Un silenzio necessario, quasi terapeutico. Chi la segue dai tempi di Grande Fratello Vip sa quanto Helena abbia sempre mostrato una personalità intensa, capace di esporsi senza maschere. «Andrò avanti nel mio modo migliore e onorerò ciò che mi ha insegnato di bello». Helena Prestes, tornata online dopo la scomparsa del padre, ha scelto di raccontarsi apertamente a chi la segue. Nei giorni scorsi aveva scelto il silenzio, prendendosi una pau