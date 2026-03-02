HbbTV 2.05 ufficiale | supporto DRM WebAssembly e TV interattiva

La HbbTV Association ha annunciato il rilascio della versione 2.0.5 dello standard HbbTV, introducendo il supporto integrato per DRM, WebAssembly e nuovi codec per la televisione interattiva. Questa versione mira a migliorare le funzionalità delle smart TV e delle piattaforme di streaming, offrendo maggiore compatibilità e nuove possibilità di interattività. La novità riguarda dispositivi e servizi che adottano lo standard HbbTV.

La HbbTV Association rilascia HbbTV 2.0.5: DRM integrato, supporto WebAssembly e nuovi codec per la TV interattiva del futuro. Il panorama televisivo globale compie un passo decisivo verso una convergenza tecnologica sempre più solida e armonizzata. La HbbTV Association ha ufficialmente rilasciato la versione 2.0.5 della sua specifica principale, un aggiornamento che, pur ponendosi in continuità con il precedente rilascio di due anni fa, introduce innovazioni strutturali destinate a ridefinire gli standard della TV ibrida e interattiva. L'approvazione, giunta durante l'ultima riunione dello Steering Group dell'associazione, segna il passaggio da un supporto tecnologico spesso frammentato a un ecosistema integrato e interoperabile.