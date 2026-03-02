Ha fatto bene Trump a bombardare l’Iran? L’opinione di Guandalini

Da formiche.net

Un esperto commenta la decisione di un ex presidente di lanciare attacchi contro l’Iran, sottolineando che la risposta è semplice solo in teoria, se il diritto internazionale fosse rispettato. La questione riguarda un’escalation militare che ha coinvolto le forze statunitensi e le reazioni internazionali, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle conseguenze.

Nelle analisi e nei commenti si vola sopra al quesito che è la chiave di lettura della rivoluzione in atto. Chi reclama l’assenza di qualsiasi forma primitiva di diritto internazionale e ruolo dell’Onu, dovrebbe farsi una domanda e darsi una risposta sul perché il Palazzo di vetro è scivolato così nell’irrilevanza. L’Unione europea, non interpellata da Trump, avrebbe consigliato al presidente americano maggior cautela di fronte al disordine economico in corso. La versione di Maurizio Guandalini Ha fatto bene Trump a bombardare l’Iran? La risposta è facile se il diritto internazionale funzionasse. Ma poiché non funziona, l’azione Casa Bianca si muove nel ramo del laissez faire. 🔗 Leggi su Formiche.net

