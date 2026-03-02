Gusto e sapori in fiera Boom di presenze Debutto di Tirreno Ct Vetrina sulla ristorazione
In questa fiera dedicata al gusto e ai sapori, si sono registrate numerose presenze e l’ingresso di Tirreno Ct, una nuova realtà nel settore. La manifestazione, che si svolge a Carrara, vede la partecipazione di oltre 400 espositori provenienti da ambiti come la balneazione, la ristorazione e la cucina. La collaborazione tra queste aree ha contribuito alla crescita dell’evento negli ultimi anni.
"L’aspetto vincente di questa fiera che ho visto crescere negli ultimi anni è rappresentato dalla sinergia fra attività balnearie, della ristorazione e della cucina che porta oltre 400 espositori a una manifestazione di successo che onora Carrara". Il saluto del presidente della Regione Eugenio Giani ha aperto la 46esima edizione della Tirreno Ct e la 27 di Balnearia. "Ci sentiamo rappresentati da questa fiera che va oltre i nostri confini – ha detto Giani nel giorno inaugurale che ha registrato un boom di presenze. Fino a mercoledì a Carrarafiere una quattro giorni che prevede ben 850 brand da tutt’Italia e una spiccata attrattiva di eccellenze enogastronomiche, realtà dell’accoglienza e outdoor designer. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La vetrina del gusto. Al via la Tirreno Ct in tandem con Balnearia. Di scena l’ospitalitàCarrara, 28 febbraio 2026 – Tutto pronto per la Tirreno Ct e Balnearia di scena da domani, con il taglio del nastro alle 11,30, a mercoledì nei...
