Guerra in Iran | il Prefetto di Napoli intensifica la sicurezza su obiettivi sensibili

Il Prefetto di Napoli ha deciso di aumentare le misure di sicurezza in città, concentrandosi su obiettivi considerati sensibili. Questa decisione arriva in un momento di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, e mira a garantire la protezione di luoghi pubblici e istituzionali. Le autorità hanno adottato ulteriori controlli e rafforzato la presenza delle forze dell’ordine in zone strategiche.

La recente escalation di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran ha sollevato preoccupazioni globali. Dopo l'attacco coordinato delle forze americane e israeliane contro obiettivi iraniani, la situazione si è rapidamente deteriorata, generando reazioni a catena in diverse parti del mondo. Gli eventi si sono susseguiti in un contesto di incertezze geopolitiche, rendendo necessaria una reazione immediata da parte delle autorità locali. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato un incontro d'urgenza del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

