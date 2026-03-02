Nelle ultime ore, diverse città del Golfo hanno registrato esplosioni che hanno attirato l’attenzione internazionale. La guerra in Iran continua a coinvolgere più aree del paese, mentre fonti ufficiali segnalano l’attività dei pasdaran come elemento chiave nel governo dopo Khamenei. Le esplosioni sono state udite in varie località e stanno alimentando le notizie provenienti dalla regione.

Prosegue la guerra in Iran. Esplosioni udite in diverse città del Golfo. Secondo gli analisti, il dopo-Khamenei è in mano ai pasdaran. Il potere dei pasdaran sarà determinante per le sorti del Paese. Nel terzo giorno della guerra in Iran, si sono udire forti esplosioni in diverse città del Golfo. L'Iran, dopo la morte della Guida Suprema Ali Khamenei, ha attaccato i paesi della regione che ospitano le basi statunitensi. L'agenzia di stampa AFP ha riferito che lunedì mattina si sono verificate diverse forti esplosioni ad Abu Dhabi, Dubai, Doha, Manama e Kuwait City. Il Ministero dell'Interno del Bahrein ha dichiarato che gli attacchi iraniani hanno causato la morte di una persona.

Guerra Usa-Iran, il capo della sicurezza Larijani: «Non trattiamo». Raid israeliani su Beirut: 10 morti. Esplosioni a Gerusalemme, Dubai e Doha per attacchi iranianiSecondo il ministero della Salute libanese sarebbero almeno 31 i morti e 149 i feriti negli attacchi israeliani di questa notte. Lo riferisce Haaretz. ilmattino.it

Guerra Usa-Iran, giallo sulla morte dell'ex presidente Ahmadinejad. Trump: Conflitto potrebbe durare 4 settimaneCaos informativo a Teheran sulla sorte dell'ex presidente Ahmadinejad, con Trump che ipotizza un’offensiva destinata a durare fino a quattro settimane. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul conflitto in I ... notizie.it

Guerra #Iran-Usa/Israele, si infiamma il prezzo del gas (+20% al TTF di Amsterdam a 38€/MWh), vola il petrolio (Brent +8% a 72$ al barile): quanto è reale una crisi energetica globale Con lo stretto di #Hormuz chiuso de facto, il 20% del greggio e il 20% del x.com

