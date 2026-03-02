Guerra in Iran e voli sospesi 7mila ritardi e 2mila cancellazioni | fino a quando non si vola

La guerra in Iran ha determinato lo sospensione di molti voli, causando un caos nel traffico aereo globale. Nella mattinata di domenica 1 marzo, secondo FlightAware, circa 7000 voli erano in ritardo e 1900 erano stati cancellati in tutto il mondo. La situazione ha portato a un incremento dei disagi per i passeggeri e a numerosi ritardi e cancellazioni.

Mai così tanti voli cancellati: il traffico aereo è in tilt. Secondo FlightAware, nella sola mattinata di domenica 1 marzo quasi 7000 voli erano in ritardo e 1900 erano stati cancellati in tutto il mondo. È una delle dirette conseguenze dell'attacco degli Stati Uniti e Israele all'Iran, con la relativa risposta di Teheran nei confronti dei diversi Paesi del Golfo. Scali intercontinentali come Dubai, Doha e Abu Dhabi sono bloccati. Una situazione simile non si vedeva dall'inizio della pandemia di COVID-19. Al momento la situazione è tanto complessa che potrebbero volerci giorni solo per smaltire i voli arretrati, per riportare i viaggiatori e gli aeromobili a destinazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

