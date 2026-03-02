Guerra in famiglia | a processo per le righe sulla fiancata dell' auto della sorella

Un uomo è stato portato in tribunale per aver inciso una lunga e profonda riga sulla fiancata dell’auto della sorella, parcheggiata davanti alla casa dei genitori. La modifica visibile sulla vettura ha portato alla decisione di avviare un procedimento legale. L’incidente si è verificato nel cortile dell’abitazione, coinvolgendo un familiare e la sua proprietà.

Una riga, lunga e profonda, che corre da una fiancata all'altra dell'autovettura, parcheggiata davanti all'abitazione dei genitori. Un danneggiamento che ha portato due sorelle davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia.La Procura di Perugia contesta a una donna, difesa dall'avvocato.