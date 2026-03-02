Guerra e normalità sospesa una veronese sotto il cielo oro e acciaio di Dubai

Una donna di Verona si trova a Dubai, dove il cielo, tra luci dorate e riflessi d’acciaio, è attraversato da esplosioni e suoni improvvisi. La città vive un momento di tensione, con il clima che si alterna tra il sereno e lo scoppio di rumori forti, mentre la quotidianità viene interrotta da episodi di violenza che scuotono l’atmosfera.

Il cielo sopra Dubai, in queste ore, è un contrasto violento tra la luce dorata della sempiterna estate emiratina e boati improvvisi che spezzano la normalità. La città è stata coinvolta indirettamente nell'escalation di tensioni in Medio Oriente. A seguito degli attacchi incrociati tra Iran.

Dubai sotto attacco, famiglia del Comasco nel bunker con 500 turisti: “Missili nel cielo e gente a terra terrorizzata”Missili nel cielo, boati nella notte e centinaia di persone costrette a rifugiarsi in un bunker.

Guerra in Iran: mercati sotto shock, volano oro e petrolioE’ panic selling sui mercati azionari mondiali dopo l’attacco di di Stati Uniti ed Israele in Iran, mentr e trionfano i beni rifugio e volano i...

