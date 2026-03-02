Durante le recenti sfilate di moda, Gucci, Fendi, Prada e Dolce&Gabbana hanno presentato le proprie collezioni in passerella. Antonio Mancinelli ha commentato gli eventi, offrendo un'analisi delle esibizioni dei vari brand. Il suo intervento si concentra sulle scelte stilistiche e sulle proposte viste in passerella, senza entrare in considerazioni sulle motivazioni dietro le collezioni o sui risvolti commerciali.

T ornare a casa dopo un lungo viaggio non è come non essere mai partiti. Esiste una frazione di secondo dilatata all’infinito, un respiro sospeso nel momento esatto in cui la chiave scatta nella serratura, in cui lo spazio che un tempo ci appartiene in modo viscerale appare improvvisamente alieno, cristallizzato in un tempo che non è più il nostro. L’aria odora di polvere e di assenza, la luce filtra dalle persiane chiuse disegnando geometrie inedite e malinconiche sui pavimenti, e ogni singolo oggetto lasciato fuori posto assume la gravità solenne di un reperto archeologico. In quell’istante si materializza una rivelazione spietata, ovvero ci si rende conto che la casa ha continuato a respirare anche senza di noi, nutrendosi silenziosamente delle nostre memorie. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gucci, Fendi, Prada, Dolce&Gabbana... Il commento di Antonio Mancinelli alle sfilate

Milano Fashion Week febbraio 2026, dove e quando sfilano Prada, Armani e Dolce & GabbanaLa Milano Fashion Week di febbraio 2026 è già una promessa sussurrata tra inviti che circolano, fitting notturni e agende che si riempiono a ritmo...

Milano Fashion Week, i top e i flop della moda uomo: Prada resta la bussola, Dolce & Gabbana cade sugli stereotipi, il “famolo strano” dei giovani designerPoche sfilate, molte presentazioni: il weekend della Milano Fashion Week uomo ha reso più netta la distanza tra identità, qualità e sovrastrutture...

Dolce & Gabbana | Spring/Summer 2026 | Milan Fashion Week