Grosseto studentessa 24enne muore mentre era in Erasmus in Spagna

Una studentessa di 24 anni, originaria di Grosseto, è deceduta mentre si trovava in Erasmus in Spagna. Emma Carratelli, iscritta alla facoltà di Medicina Veterinaria alla Federico II di Napoli, ha perso la vita durante il soggiorno all’estero. La notizia ha sconvolto amici e familiari, mentre i professori e le istituzioni universitarie si sono detti sconvolti dall’accaduto.

Stava vivendo il sogno di tanti coetanei, la studentessa 24enne Emma Carratelli, in Erasmus a Cordoba. Ma proprio lì, nella città spagnola, il suo cuore non ha retto: la giovane è morta nell'ospedale della città andalusa, in Spagna, dopo un ricovero nel reparto di cardiologia. Secondo quanto emerso, la ragazza non soffriva di patologie pregresse, ma non è ancora nota la causa del decesso. La giovane originaria di Castel del Piano (Grosseto) si trovava in Spagna per svolgere un periodo di studio del suo quarto anno di Medicina Veterinaria tra i banchi dell'unico ateneo dell'Andalusia, quello di Cordoba, ad avere in programma il corso a cui era iscritta alla Federico II di Napoli.