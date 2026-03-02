Greenpeace rischia il fallimento per l’Oleodotto in North Dakota difeso da Trump Condannata a pagare 345 milioni di dollari

Greenpeace si trova in difficoltà dopo una sentenza che ha stabilito il pagamento di 345 milioni di dollari a Energy Transfer, l’azienda responsabile dell’oleodotto in North Dakota. L’organizzazione ambientalista aveva protestato contro il progetto, ma ora rischia il fallimento, poiché non ha le risorse per far fronte alla cifra stabilita. La vicenda si lega anche al sostegno di alcuni donatori di Donald Trump.

Greenpeace non può permettersi di pagare, come stabilito da una sentenza, 345 milioni di dollari a Energy Transfer, gestore dell’oleodotto Usa contro cui aveva protestato in North Dakota, nonché tra i principali donatori di Donald Trump. E per questo rischia il fallimento, ma non molla. Greenpeace International e Stati Uniti annunciano infatti che chiederanno un nuovo processo e, se necessario, presenteranno ricorso alla Corte Suprema del North Dakota a seguito della sentenza emessa da un tribunale distrettuale e che chiude un caso legale durato anni. Una decisione, quella del giudice James Gion, in linea con la sentenza che già a ottobre 2025 aveva tagliato di quasi la metà il risarcimento di circa 667 milioni di dollari assegnato a Energy Transfer circa un anno fa ( Leggi l’approfondimento ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Greenpeace rischia il fallimento per l’Oleodotto in North Dakota difeso da Trump. Condannata a pagare 345 milioni di dollari Tumori causati dal talco, Johnson & Johnson condannata a pagare 40 milioni di dollariI giudici della Corte suprema di Los Angeles hanno disposto un maxi risarcimento da 40 milioni di dollari nei confronti di due donne, affermando che... Talco e rischio cancro: Johnson & Johnson condannata a pagare 40 milioni di dollari in un nuovo processoUna giuria di Los Angeles ha condannato la casa farmaceutica Johnson & Johnson a versare 40 milioni di dollari a due donne affette da cancro alle... Una raccolta di contenuti su North Dakota. Perché ora Greenpeace rischia il fallimento?Maxi condanna da 345 milioni di dollari negli Usa per le proteste contro un oleodotto: Greenpeace annuncia ricorso ma ammette di non poter pagare. msn.com Greenpeace a rischio fallimento dopo multa per danni da 345 milioni di dollariLa Ong ambientalista è stata condannata negli Usa a pagare la contravvenzione al gestore del settore petrolifero Energy Transfer contro cui (sostiene il colosso) aveva fomentato le proteste dei nativi ... tg24.sky.it