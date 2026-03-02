Grattacielo e polemiche | Proposte da show tv si illudono gli inquilini

La vicenda del grattacielo di Ferrara coinvolge gli inquilini e le proposte provenienti da uno show televisivo. La situazione ha suscitato polemiche e discussioni tra i residenti, che si sentono coinvolti in un contesto complesso e difficile. La storia rimane aperta, senza una risoluzione definitiva, e si evidenzia come ci siano margini di miglioramento nelle modalità di gestione e comunicazione.

"La vicenda del grattacielo di Ferrara è una storia triste e per ora senza lieto fine; tutto può essere fatto meglio, organizzato in modo più efficace, e le lezioni del presente possono essere utili anche per il futuro. Non è possibile però discutere con chi, dall'opposizione, ha parlato in consiglio comunale di "voluto sadismo" della giunta o "soddisfazione ingiustificata" di fronte alla recente sentenza del TAR che conferma l'impossibilità di lasciare abitate le torri di via Felisatti". La segreteria comunale di Forza Italia Ferrara torna sulla questione Grattacielo dopo la nota, pubblicata ieri sul Carlino, in cui i gruppi consiliari di minoranza avevano criticato la Giunta Fabbri, e in particolare il sindaco, per aver accolto "con compiacimento fuori luogo" la sentenza del Tar sul ricorso presentato da alcuni proprietari.