Grapheneos pixel esclusività ufficialmente terminata

Al MWC 2026 viene annunciata una collaborazione tra Motorola e la GrapheneOS Foundation, che segna la fine dell’esclusiva di GrapheneOS sui telefoni Pixel. Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo per il progetto, che fino a ora era limitato ai dispositivi Google. L’accordo prevede un impegno a lungo termine tra le due parti, aprendo nuove possibilità per lo sviluppo e la distribuzione del sistema operativo.

Questo testo esamina l’annuncio di una collaborazione a lungo termine tra Motorola e la GrapheneOS Foundation presentato al MWC 2026, segnando una svolta importante per GrapheneOS che rompe l’assetto di esclusività con i telefoni Pixel. L’accordo punta a una cooperazione su ricerca, sviluppo software e nuove misure di sicurezza, senza indicare modelli specifici né una tempistica di rilascio. la partnership tra motorola e grapheneos. Nel contesto del MWC 2026, Motorola ha reso ufficiale l’ accordo di lungo periodo con la GrapheneOS Foundation. La collaborazione mira a rendere GrapheneOS compatibile con dispositivi non Pixel, estendendo quindi l’orizzonte della piattaforma oltre i telefoni Pixel e aprendo nuove strade per la sicurezza integrata sui dispositivi Motorola, senza comunicare dettagli su modelli o date. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

