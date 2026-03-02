GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato e l’apertura delle graduatorie è prevista per lunedì 23 febbraio. Per supportare chi desidera partecipare, viene offerta una guida ebook e una consulenza di gruppo. Sono disponibili solo cinque posti per questa assistenza personalizzata. Questa iniziativa mira a facilitare la preparazione di chi intende presentare domanda.

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato. In vista dell’apertura delle graduatorie che avverrà lunedì 23 febbraio, ti mettiamo a disposizione uno spazio consulenza personalizzato. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Altri aggiornamenti su Guida. Temi più discussi: GPS 2026, con QUESTION TIME ti aiutiamo a compilare la domanda senza errori! Ecco tutti gli appuntamenti fino all'11 marzo; Domanda GPS 2026: ecco la Guida ufficiale del Ministero dell’istruzione; Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial per infanzia, primaria, secondaria, Itp e sostegno; Graduatorie GPS 2026/28: specializzazione TFA sostegno e percorso Indire hanno lo stesso punteggio. Il Ministero ci spiega perché. Domanda GPS 2026: ecco la Guida ufficiale del Ministero dell’istruzioneEcco le istruzioni su come presentare la domanda per le graduatorie GPS 2026-2028. Rendiamo disponibile la Guida ufficiale del Ministero dell'istruzione in pdf da scaricare con tutti i passaggi per co ... ticonsiglio.com GPS 2026, con QUESTION TIME ti aiutiamo a compilare la domanda senza errori! Ecco tutti gli appuntamenti fino al 3 marzoDopo l'appuntamento con la video guida in diretta, a cura di Roberta Vannini (Uil Scuola Rua), con oltre 3mila persone connesse contemporaneamente tra Facebook e YouTube e migliaia di messaggi, contin ... orizzontescuola.it Messi scatenato: guida la rimonta con una doppietta, poi zittisce così la panchina avversaria Nella notte l’Inter Miami ha rimontato da 2-0 a 2-4 contro l’Orlando City, grazie anche a una doppietta di Leo Messi. A risultato ribaltato l’argentino si è rivolto cos facebook Trump: 'Tre ottime scelte per la guida dell'Iran' #ANSA x.com