Lunedì 2 marzo alle 14:30 si terrà un question time con Cannas, trasmesso in diretta, dedicato alle GPS 2026. Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile iscriversi o aggiornare la propria posizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze, che includono tabelle, titoli e preferenze. Sono disponibili FAQ ufficiali e altre fonti di informazione per chiarire i dubbi.

Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS e GI 2026, tabelle titoli, preferenze, scelta scuole: facciamo il punto. QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Martedì 24 febbraio alle 14:30Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cannas.

Temi più discussi: GPS 2026, tabelle titoli, preferenze, FAQ ufficiali e non solo: facciamo il punto. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 2 marzo alle 14:30; GPS 2026, con QUESTION TIME ti aiutiamo a compilare la domanda senza errori! Ecco tutti gli appuntamenti fino all'11 marzo; Aggiornamento GPS 2026, posso presentare due certificazioni DigCompEdu acquisite presso due organismi diversi? Ecco cosa ha detto il Ministero; Graduatorie GPS 2026/28: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda [LO SPECIALE].

GPS 2026, tutto su titoli, tabelle, algoritmo e scelta delle sedi – Rivedi la puntataL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Da adesso sarà possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.LEGGI E SCARIC ... tecnicadellascuola.it

GPS 2026, tabelle titoli, preferenze, FAQ ufficiali e non solo: facciamo il punto. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 2 marzo alle 14:30Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). orizzontescuola.it

GPS 2026, ci vediamo alle 14:30 con Sonia Cannas per fare il punto della situazione! LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

In questo video tutorial Sonia Cannas ti accompagna passo dopo passo alla compilazione della domanda di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) docenti per il biennio 2026-2028. x.com