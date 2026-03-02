GPS 2026 tabelle titoli preferenze FAQ ufficiali e non solo | facciamo il punto QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 2 marzo alle 14 | 30

Da orizzontescuola.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 2 marzo alle 14:30 si terrà un question time con Cannas, trasmesso in diretta, dedicato alle GPS 2026. Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile iscriversi o aggiornare la propria posizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze, che includono tabelle, titoli e preferenze. Sono disponibili FAQ ufficiali e altre fonti di informazione per chiarire i dubbi.

Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS e GI 2026, tabelle titoli, preferenze, scelta scuole: facciamo il punto. QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Martedì 24 febbraio alle 14:30Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cannas.

Temi più discussi: GPS 2026, tabelle titoli, preferenze, FAQ ufficiali e non solo: facciamo il punto. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 2 marzo alle 14:30; GPS 2026, con QUESTION TIME ti aiutiamo a compilare la domanda senza errori! Ecco tutti gli appuntamenti fino all'11 marzo; Aggiornamento GPS 2026, posso presentare due certificazioni DigCompEdu acquisite presso due organismi diversi? Ecco cosa ha detto il Ministero; Graduatorie GPS 2026/28: Ordinanza, tabelle titoli. Come si compila la domanda [LO SPECIALE].

cannas gps 2026 tabelle titoliGPS 2026, tutto su titoli, tabelle, algoritmo e scelta delle sedi – Rivedi la puntataL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Da adesso sarà possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.LEGGI E SCARIC ... tecnicadellascuola.it

GPS 2026, tabelle titoli, preferenze, FAQ ufficiali e non solo: facciamo il punto. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 2 marzo alle 14:30Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). orizzontescuola.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.