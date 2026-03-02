GoPro ascesa e declino di un’icona tecnologica contemporanea

La GoPro è diventata un simbolo della tecnologia di consumo, rappresentando un modo nuovo di catturare e condividere momenti di avventura e sport estremi. Fondata nel 2002, l’azienda ha conquistato un ampio pubblico grazie alle sue telecamere compatte e resistenti. Nel corso degli anni, ha visto crescere la propria popolarità, ma ha anche affrontato difficoltà che hanno messo in discussione il suo ruolo nel mercato.

Quando si parla di tecnologia di consumo, pochi prodotti sono riusciti a incarnare uno spirito del tempo quanto la GoPro. Per oltre un decennio, il suo nome è stato sinonimo di avventura, movimento, punto di vista immersivo. Non una semplice videocamera, ma un linguaggio condiviso da una community globale che ha imparato a raccontarsi attraverso immagini in prima persona. La sua storia non è quella di un'azienda che ha sbagliato prodotto. È la storia di un'idea giusta, arrivata al momento giusto, che però non è riuscita a trasformarsi in qualcosa di più grande quando il contesto è mutato. All'origine c'è l'intuizione di Nick Woodman, surfista californiano con un problema concreto: come riprendere le proprie acrobazie in mare senza affidarsi a videocamere ingombranti e fragili.