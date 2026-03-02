google foto android ottiene scorciatoia alle cartelle locali

Google Foto su Android ha aggiunto una nuova scorciatoia che permette di accedere rapidamente alle cartelle locali. La funzione si integra nell’app per migliorare la gestione delle immagini conservate sul dispositivo senza ricorrere alla memoria cloud. La modifica rappresenta un aggiornamento dedicato alla semplificazione delle operazioni quotidiane degli utenti. L’implementazione è stata annunciata e resa disponibile con l’ultima versione dell’app.

google photos continua a perfezionare l’esperienza utente su android introducendo novità mirate nel tempo. tra le evoluzioni già proposte spiccano una barra strumenti flottante al posto della barra inferiore e un modello “create with ai”; l’aggiornamento più recente aggiunge una scorciatoia per le cartelle locali e, in una seconda funzione, la possibilità di generare stickers dalle foto. google photos per android ora offre una comoda scorciatoia alle cartelle locali. l’app google photos per android sta ricevendo un aggiornamento che introduce una scorciatoia accessibile ovunque all’interno dell’app per le cartelle locali. nella barra superiore è presente una icona a forma di cartella, posizionata a sinistra delle icone «più» e notifiche, che permette un accesso rapido. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

