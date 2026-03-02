Goggia torna a vincere nel superG e si prepara a puntare la Coppa del Mondo, mentre Franzoni sbaraglia la concorrenza svizzera. La competizione internazionale di sci alpino riprende con queste performance e coinvolge atleti di diverse nazionalità in un contesto di grande attenzione. Le gare si sono svolte in diverse località, attirando l'interesse di appassionati e addetti ai lavori.

Il ritorno alla competizione internazionale di sci alpino segna un momento importante per le atlete del circuito femminile e maschile, dopo le emozioni delle settimane olimpiche. Le gare di questa fase stagione si sono svolte su condizioni di pista spesso contrastanti, influenzate da maltempo e cambiamenti climatici, ma hanno comunque offerto spunti significativi sulla forma e le strategie delle principali protagoniste e protagonisti. Nel weekend di gare a Soldeu, le competizioni femminili hanno dimostrato ancora una volta l’elevato livello tecnico e fisico delle atlete di vertice. La gara di discesa ha visto una performance di rilievo, anche se non senza difficoltà, di Sofia Goggia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Goggia torna alla vittoria nel superG e punta la Coppa del Mondo, Franzoni battuta svizzeri

Sofia Goggia è strepitosa: l’azzurra si prende la vittoria nel SuperG della Coppa del Mondo di sciSofia Goggia trionfa nel Super-G di Val d'Isere nella Coppa del mondo di sci alpino.

Sofia Goggia punta alla Coppa del Mondo di superG, con la discesa libera a portata di manoIl mese di marzo segna la fase conclusiva della Coppa del Mondo di sci alpino, con le gare di superG e discesa protagoniste sul percorso verso i...

