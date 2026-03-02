Stamattina si è diffusa la notizia di un incidente in Kuwait durante l’Operazione Epic Fury, con tre F-15E Strike Eagle abbattuti. Un cacciabombardiere è precipitato, mentre altri due sono stati distrutti. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cause dell’incidente o sui piloti coinvolti. La notizia ha attirato l’attenzione sulla perdita di questi velivoli durante l’operazione.

Questa mattina la notizia dell’abbattimento di un cacciabombardiere F-15E Strike Eagle, precipitato in Kuwait dopo essere stato “colpito” nei cieli di Kuwait City, precisamente nella zona ai margini dell’area di Al Jahra, ha infiammato i canali d’informazione, che hanno subito pensato al primo abbattimento conseguito dall’Iran, che sta rispondendo agli attacchi sferrati da Stati Uniti e Israele e ha prontamente rivendicato la vittoria. L’equipaggio, composto da pilota e navigatore, si è eiettato con successo, ed è stato recuperato poco più tardi, data la vicinanza ai centri abitati, ma in seguito è stato reso noto che gli F-15 Strike Eagle persi dagli americani erano addirittura tre. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli Usa hanno perso i primi caccia nell’Operazione Epic Fury, tre F-15 Strike Eagle cadono in Kuwait

Operazione Epic Fury: tornano in azione i bombardieri strategici B-2Quattro B-2 partiti dagli Stati Uniti hanno colpito infrastrutture militari in Iran, confermando il ruolo centrale dei bombardieri strategici nelle...

Al via l’operazione Epic Fury. Trump agli iraniani: “Riprendetevi la vostra libertà”Dopo settimane di annunci, minacce, spostamenti di uomini, navi e aerei nella regione mediorientale e tre round di colloqui indiretti per scongiurare...

