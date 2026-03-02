Gli Stati Uniti non ci hanno avvisato dell’attacco all’Iran ma è normale

Il ministro della Difesa ha confermato che né gli Stati Uniti né Israele avevano comunicato l’attacco contro l’Iran. In un’intervista a La Stampa, ha sottolineato che nessun paese aveva ricevuto avvisi preventivi riguardo all’operazione, definendo questa mancanza di comunicazione come una situazione normale. La notizia si aggiunge alle ultime sviluppate sulla questione senza ulteriori dettagli o analisi.

Governo e opposizione litigano sul mancato avvertimento di Washington e Tel Aviv. Ma la riservatezza era necessaria per sicurezza operativa, che ha lasciato fuori anche gli alleati. Il vero nodo resta il ruolo marginale dell’Europa nelle decisioni strategiche Ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, in un’intervista a La Stampa, che «Nessuno era stato informato, non solo noi» dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Il riferimento, ha evidenziato il quotidiano torinese è agli altri Paesi europei. Lo stesso Crosetto, a Repubblica, ha affermato che gli Stati Uniti hanno avvisato l’Italia «quando hanno avvisato gli altri, ad attacco in corso». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

