Gli alloggi popolari che verranno riqualificati e subito riassegnati

Continuano i lavori di riqualificazione di 71 alloggi popolari situati in via Morgantini 5, nel quartiere di San Siro. La palazzina, gestita da Aler, sta subendo interventi di ristrutturazione per essere prontamente riassegnata. L’obiettivo è rendere gli appartamenti abitabili e conformi agli standard previsti. I lavori sono in corso e non sono ancora stati comunicati tempi di conclusione.

Prosegue la riqualificazione di 71 appartamenti popolari in via Morgantini 5, zona San Siro, in una palazzina di Aler. Lunedì mattina il sopralluogo, a cui ha partecipato anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. L'intervento fa parte di un investimento di 14 milioni, deciso nel 2022.