Giovane brindisina conquista il primo posto assoluto al Sanremo Juke Box Tour
SANREMO - Una vittoria che sa di sogno realizzato per Maria Elena Marangi, la quattordicenne artista residente a Brindisi che ha conquistato il primo posto assoluto al "Sanremo Juke Box Tour", il contest ideato e prodotto da Moreno De Ros svoltosi sabato 28 febbraio presso Casa Sanremo. La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Giovane artista di Brindisi al Festival, sarò finalista al "Sanremo juke box tour"Il suo brano, “Quando tutto è spento”, affronta con sensibilità il tema dei sogni dei bambini nei contesti di guerra, con un messaggio di speranza...
