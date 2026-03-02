Nella Casa di Reclusione di Milano Bollate si svolge la terza edizione dei Giochi della Speranza, un evento che coinvolge detenuti, magistrati, agenti di polizia penitenziaria e rappresentanti della società civile. Durante la manifestazione si praticano sport come calcio, pallavolo, scacchi e ping pong, offrendo un'occasione di confronto tra le diverse componenti presenti nella struttura.

L’ingresso nel cortile della Casa di Reclusione di Casa di Reclusione di Milano Bollate non ha nulla di solenne. È uno spazio ordinato, ampio, controllato. Ma quello che colpisce non è il campo allestito per le gare né la disposizione quasi impeccabile delle squadre. È il silenzio che arriva dall’alto. Dalle finestre delle celle, volti affacciati tra le sbarre osservano la scena. Braccia appoggiate ai davanzali, sguardi fermi. Sono i detenuti che non partecipano alle competizioni della terza edizione dei Giochi della Speranza. Non parlano, o parlano poco. Eppure si percepisce qualcosa che attraversa la distanza fisica: una malinconia composta, trattenuta. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Giochi della Speranza a Bollate, lo sport apre un varco tra le sbarre

Leggi anche: Bollate, lo sport oltre le sbarre. La sfida dei Giochi della Speranza: "Una giornata da medaglia d’oro"

Leggi anche: I Giochi della Speranza a Bollate: "Lo sport è strumento educativo"

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giochi della Speranza.

Temi più discussi: Giochi della speranza, le Olimpiadi del carcere a Bollate; La piccola Olimpiade in carcere: i Giochi della Speranza a Bollate; Lo spirito olimpico trionfa anche in carcere; I Giochi della Speranza: lo spirito olimpico entra nel carcere di Bollate.

Giusy Versace madrina dei Giochi della Speranza al carcere di Bollate(MI)Alla Casa di Reclusione di Bollate si svolge la III edizione dei Giochi della Speranza, dedicata a inclusione e rinascita ... ilmetropolitano.it

Giochi della speranza, le Olimpiadi del carcere a BollateÈ accaduto al carcere di Bollate, alle porte di Milano, dove si è tenuta la III edizione dei Giochi della Speranza , Promossa dalla Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, dal Dipartimento ... tg24.sky.it

Croce Medica Milano. Kolektivo · O Céu (Instrumental). Presenti e sempre al servizio della cittadinanza 28 febbraio Carcere di Bollate “Giochi della speranza” 1 marzo #ginnasticaritmica #ginnasticaartistica Tutti i giorni h24 al servizio dei cittadini di #m - facebook.com facebook

'Giochi della speranza' al carcere di Bollate, lo spirito olimpico tra i detenuti x.com