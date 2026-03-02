ginnastica della memoria date e orari dei corsi a firenze

Firenze, 2 marzo 2026 – Riprendono in questo mese di marzo a Firenze gli incontri di 'Ginnastica della memoria', a cura di Msp Italia (comitato di Firenze), in collaborazione con la direzione servizi sociali del Comune e Lo Schicco di Grano Aps. Si tratta di un insieme di attività fisiche e mentali per stimolare e recuperare le capacità cognitive, combinando esercizi aerobici leggeri, giochi di logica, lettura, scrittura e apprendimento di nuove abilità, per mantenere il cervello attivo, migliorare l’attenzione e contrastare il declino cognitivo. L'obiettivo di questo corso è allenare la mente attraverso stimoli costanti, anche in età avanzata, integrando movimento e concentrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

