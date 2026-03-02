Germania Spagna e UK | i mercati da osservare

Spagna, Gran Bretagna e Germania sono i mercati europei più segnalati dagli esperti per il segmento delle medie imprese. Kevin Thozet, membro del Comitato Investimenti di una casa di gestione francese, ha indicato questi tre paesi come punti di interesse per gli investitori in questo momento. La loro attenzione si concentra sul settore azionario di queste nazioni, considerate rilevanti per le strategie di investimento attuali.

SPAGNA, Gran Bretagna e Germania, soprattutto nel segmento medie imprese. Ecco tre mercati azionari europei che oggi sono interessanti per gli investitori secondo Kevin Thozet, membro del Comitato Investimenti della casa di gestione francese Carmignac. Per il manager, il Vecchio Continente non è più soltanto l’eterna promessa dei listini globali, ma una "bella addormentata" che sta iniziando a risvegliarsi. A trainare il cambio di passo è innanzitutto la svolta fiscale tedesca: l’allentamento del freno al debito deciso dal governo di Berlino e il piano da 500 miliardi di euro destinato gli investimenti nelle infrastrutture e nella difesa rappresentano, secondo Thozet, il cambiamento più significativo registrato negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

