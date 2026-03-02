Genova accoltellato sul bus È in prognosi riservata | ha 14 anni

A Genova un ragazzino di 14 anni è stato ferito a coltellate su un autobus cittadino sabato sera. È stato ricoverato in prognosi riservata. L’incidente ha coinvolto un minore e si è verificato nel centro della città. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza fornire ulteriori dettagli al momento. Nessuna altra persona è stata arrestata o identificata.

GENOVA Ancora coltelli, ancora ragazzini, ancora violenza. L’ultimo episodio sabato sera a Genova. Un ragazzino di 14 anni è stato ferito a coltellate su un autobus cittadino nel capoluogo ligure. È successo nella tarda serata a Rivarolo, in Valpolcevera. Secondo quanto appreso, un altro ragazzo, anch’esso minorenne, 16 anni ancora da compiere, italiano di origini albanesi, è stato arrestato dagli uomini della Squadra mobile della Questura di Genova. Il ragazzo ferito, tunisino, è stato operato d’urgenza all’ospedale Villa Scassi per curare le gravi ferite riportate all’addome e a un braccio. La prognosi è riservata, le sue condizioni stabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Genova, accoltellato sul bus. È in prognosi riservata: ha 14 anni Genova, ragazzino di 14 anni accoltellato su un bus: arrestato un coetaneoUn ragazzo di 14 anni è stato accoltellato mentre si trovava a bordo di un autobus di linea a Genova. Genova, ragazzino accoltellato sul bus: arrestato 15enne(Adnkronos) – Un 14enne è stato ferito ieri sera con due coltellate al petto e all’addome mentre si trovava in autobus a Genova. Una raccolta di contenuti su Genova. Temi più discussi: Ragazzino accoltellato su un autobus a Genova, fermato un quindicenne; Sedicenne accoltella uno studente sul bus nel Ravennate, arrestati i genitori; Genova, 14enne accoltellato sul bus: è grave. Fermato un coetaneo; Ragazzino accoltellato su un autobus a Genova, arrestato un minorenne. Accoltella un 14enne sul bus a Rivarolo vicino Genova, minorenne italo-albanese fermato per l'aggressioneAggressione su un bus a Rivarolo, Genova. Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato da un suo coetaneo: è in gravi condizioni ma non rischia la vita ... virgilio.it Accoltellamento su un bus a Genova: 14enne ferito, fermato un coetaneoUn 14enne è stato operato dopo essere stato gravemente ferito su un autobus; la polizia ha arrestato un coetaneo e avviato le indagini. notizie.it FOTO GENOVA ANTICA - facebook.com facebook GENOVA Voci fortissime. Sguardi pieni di passione. Davvero il Paese della passione. All’inizio c’erano poche persone… ma alla fine eravate tantissimi. Siamo davvero felici. Città di fuoco. Notte indimenticabile. Grazie Genova. Grazie Carlo. #M x.com