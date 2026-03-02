Genova accoltellato sul bus È in prognosi riservata | ha 14 anni

Da quotidiano.net 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova un ragazzino di 14 anni è stato ferito a coltellate su un autobus cittadino sabato sera. È stato ricoverato in prognosi riservata. L’incidente ha coinvolto un minore e si è verificato nel centro della città. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza fornire ulteriori dettagli al momento. Nessuna altra persona è stata arrestata o identificata.

GENOVA Ancora coltelli, ancora ragazzini, ancora violenza. L’ultimo episodio sabato sera a Genova. Un ragazzino di 14 anni è stato ferito a coltellate su un autobus cittadino nel capoluogo ligure. È successo nella tarda serata a Rivarolo, in Valpolcevera. Secondo quanto appreso, un altro ragazzo, anch’esso minorenne, 16 anni ancora da compiere, italiano di origini albanesi, è stato arrestato dagli uomini della Squadra mobile della Questura di Genova. Il ragazzo ferito, tunisino, è stato operato d’urgenza all’ospedale Villa Scassi per curare le gravi ferite riportate all’addome e a un braccio. La prognosi è riservata, le sue condizioni stabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

genova accoltellato sul bus 200 in prognosi riservata ha 14 anni
© Quotidiano.net - Genova, accoltellato sul bus. È in prognosi riservata: ha 14 anni

Genova, ragazzino di 14 anni accoltellato su un bus: arrestato un coetaneoUn ragazzo di 14 anni è stato accoltellato mentre si trovava a bordo di un autobus di linea a Genova.

Genova, ragazzino accoltellato sul bus: arrestato 15enne(Adnkronos) – Un 14enne è stato ferito ieri sera con due coltellate al petto e all’addome mentre si trovava in autobus a Genova.

Una raccolta di contenuti su Genova.

Temi più discussi: Ragazzino accoltellato su un autobus a Genova, fermato un quindicenne; Sedicenne accoltella uno studente sul bus nel Ravennate, arrestati i genitori; Genova, 14enne accoltellato sul bus: è grave. Fermato un coetaneo; Ragazzino accoltellato su un autobus a Genova, arrestato un minorenne.

genova accoltellato sul busAccoltella un 14enne sul bus a Rivarolo vicino Genova, minorenne italo-albanese fermato per l'aggressioneAggressione su un bus a Rivarolo, Genova. Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato da un suo coetaneo: è in gravi condizioni ma non rischia la vita ... virgilio.it

genova accoltellato sul busAccoltellamento su un bus a Genova: 14enne ferito, fermato un coetaneoUn 14enne è stato operato dopo essere stato gravemente ferito su un autobus; la polizia ha arrestato un coetaneo e avviato le indagini. notizie.it

Digita per trovare news e video correlati.