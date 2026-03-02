Gen Z sceglie auto cinesi | 69% aperto ai marchi la rivoluzione

Secondo un’indagine recente, il 69% dei giovani appartenenti alla Generazione Z si dice aperto all’acquisto di auto cinesi, segnando un cambiamento rispetto alle preferenze delle generazioni precedenti. La loro disponibilità verso i marchi cinesi rappresenta una novità nel panorama delle scelte automobilistiche, con un interesse che si sta consolidando tra i più giovani.

La scelta di un'auto sta diventando sempre più una questione di generazione, con i giovani che mostrano una maggiore apertura verso i marchi cinesi rispetto alle generazioni precedenti. Uno studio di Cox Automotive evidenzia che tra la Gen Z americana la disponibilità a considerare un marchio cinese raggiunge il 69%, mentre tra le fasce più anziane questa percentuale cala significativamente. Questa frattura culturale si osserva anche in Europa, dove BYD sta rafforzando la propria presenza con nuovi modelli ibridi plug-in e una rete commerciale più ampia, mirando a costruire familiarità con i consumatori. Il mercato europeo, tuttavia, rimane cauto: nel 2024 BYD ha venduto poco più di 50. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mercato auto Europa, gennaio in calo del 3,6%. Bene le elettriche e i marchi cinesiGennaio 2026 si è aperto con una frenata per il mercato dell’auto europeo: le immatricolazioni sono diminuite del 3,6% rispetto allo stesso mese del...

Leggi anche: Mercato auto Europa, il 2025 chiude in crescita del 2,3%. Sugli scudi i marchi cinesi