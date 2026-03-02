Gemini ricorda le tue conversazioni passate anche per gli utenti gratuiti

Gemini ha introdotto una funzione che permette di ricordare le conversazioni passate anche agli utenti che utilizzano la versione gratuita dell’app. Questa novità consente di ricevere risposte più precise grazie alla memorizzazione delle chat precedenti. La funzione “past chats” è stata implementata per migliorare l’esperienza utente, mantenendo un archivio delle conversazioni già avute con l’assistente.

la presente analisi sintetizza l'implementazione della funzione past chats all'interno dell'app gemini, pensata per offrire risposte più mirate grazie alla memoria delle conversazioni precedenti. l'aggiornamento rende disponibili ai utenti gratuiti le capacità di personalizzazione prima riservate agli abbonati google ai, con l'obiettivo di rendere l'interazione più fluida, naturale e contestualizzata nel tempo. past chats di gemini: memoria contestuale per risposte mirate. la funzionalità consente al chatbot di attingere alle discussioni passate per rispondere a domande future in modo più efficiente. l'interazione diventa più umana poiché il sistema tiene traccia delle esigenze e delle preferenze espresse, evitando di dover ripetere spiegazioni già fornite.