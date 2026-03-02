Gatti salva la Juve al 93' la Roma si morde le mani | 3-3 all' Olimpico

Nel match all'Olimpico, la Roma aveva inizialmente condotto 3-1, ma nel finale la Juventus ha segnato il gol del pareggio al 93’. La partita si è conclusa con un risultato di 3-3, lasciando aperte le possibilità per la corsa alla Champions League. I giallorossi hanno mancato l’opportunità di vincere, mentre i bianconeri sono riusciti a ottenere almeno un punto.

I giallorossi si erano portati avanti 3-1, la corsa Champions resta aperta. ROMA - Pericolo scampato per la Juventus e occasionissima persa per la Roma, che si fa rimontare dal 3-1 al 3-3. È un gol di Gatti al 93' a impedire ai giallorossi di salire a +7 e a evitare così l'incubo della terza sconfitta consecutiva per i bianconeri. All'Olimpico non bastano a Gasperini le reti di Wesley, Ndicka e Malen per tenere il passo del Napoli: la Roma sale a quota 51, con un vantaggio invariato sulla Juve ma con il Como più vicino (ora a -3). Senza Soulé e con Dybala in panchina per tutta la gara, Gasperini premia i recenti segnali di crescita di Pisilli schierandolo sulla trequarti (con diversi cambi di posizione però con Cristante). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gatti salva la Juve al 93', la Roma si morde le mani: 3-3 all'Olimpico Juventus-Roma 3-3: Gatti salva la Juve al 93'AGI - Pericolo scampato per la Juventus e un'occasionissima persa dalla Roma, che si fa rimontare dal 3-1 al 3-3. Tutti gli aggiornamenti su Gatti salva. Temi più discussi: FINO ALLA FINE! Gatti salva la Juve in extremis, gol ed emozioni all'Olimpico: contro la Roma finisce 3-3; Una Juve eroica sfiora l'impresa in dieci: il Galatasaray si salva ai supplementari; Gatti: Espulsione Kelly assurda, i difensori oggi sono troppo penalizzati; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. La rivincita di Gatti salva Spalletti e la corsa Champions. Gasperini, per la Roma crollo preoccupanteLa Juventus riprende la Roma nei minuti di recupero: decisivo Gatti nel 3-3 finale. msn.com Gatti salva la Juve al 93?, 3-3 a Roma: Gasp scappa con Malen, pari nel recuperoTermina in parità lo scontro diretto per la Champions League: giallorossi avanti 3-1, poi la rimonta nel finale ... msn.com "Salve deputato, non so come salvare questi gatti rimasti abbandonati in un appartamento di Catania, il padrone é morto e verranno messi alla porta dai nuovi proprietari" - facebook.com facebook