Gasperini | Contro Roma dovevamo essere più aggressivi la delusione non è solo per il gol subito

Dopo il pareggio tra Roma e Juventus, l’allenatore ha commentato la partita sottolineando la necessità di essere più aggressivi contro la squadra capitolina. Ha evidenziato che la delusione non riguarda solo il gol subito, ma anche l’atteggiamento complessivo della sua squadra durante l’incontro. Le sue parole si concentrano sulla prestazione e sulle scelte fatte in campo, senza analisi approfondite sulle cause.

Il postpartita di Roma-Juventus ha fornito una lettura immediata e mirata sulle dinamiche che hanno guidato il pareggio, con Gasperini che sintetizza gli elementi chiave della prestazione della squadra e le correnti di gioco che hanno caratterizzato i minuti finali. L’allenatore ha analizzato i contorni tattici, mettendo in luce criticità e punti di forza emersi nel corso del match. La lettura principale riguarda la gestione delle battute finali: una punizione a favore ha evidenziato una posizione statica della Roma, trasformando una situazione che avrebbe potuto essere controllata in un momento di vulnerabilità. Secondo il tecnico, le avversarie hanno saputo approfittare delle palle inattive e del gioco aereo, rendendo parziale il vantaggio iniziale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Pagina 1 | Roma, amaro Gasperini: Eravamo a +7 sulla Juve...Dispiaciuti ma davanti restiamo noiIl tecnico della Roma ha parlato al termine del pareggio pirotecnico andato in scena all'Olimpico tra i giallorossi e la Juventus di Spalletti ... tuttosport.com

Roma-Juve 3-3, Gasperini: Troppo passivi nel finale. Spalletti: Grande rimontaRoma, 1 marzo 2026 - Girandola di emozioni all'Olimpico, dove Roma e Juventus chiudono il Sunday Night sul 3-3. La due squadre si spartiscono la posta in palio, ma gli umori al termine della gara sono ... sport.quotidiano.net

