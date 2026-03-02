Gasperini a DAZN | Chiaro che se andavamo a +7 sulla Juve era un grande passo in avanti ma non ci deve abbattere una partita così
Gasperini a DAZN: «Chiaro che se andavamo a +7 sulla Juve era un grande passo in avanti». Le sue dichiarazioni dopo la sfida di questa sera. Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida Roma-Juve. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO DELUSIONE – « Ma non è solo quello, perché è stato anche il primo gol, su una punizione anche da molto distante. E qui siamo un po’ passivi, siamo fermi, siamo posizionati in modo giusto, come sempre. Però, è chiaro che vediamo il nostro campionato pieno di queste situazioni nei finali, soprattutto di queste squadre, l’Inter, il Napoli, il Milan, riescono a raddrizzare molto spesso nei minuti finali di recupero addirittura, quando poi su queste situazioni dove buttano gente sicuramente molto abile, molto strutturata nelle palenative e sul gioco aereo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Massara: «Gasperini ha dato un’impronta chiara» Nel pre partita di Roma-Juventus, il ds giallorosso Frederic Massara ha parlato ai microfoni di DAZN, soffermandosi sui rinnovi e sulla scelta di formazione. Sul tema contratti e trattative individuali: «No, ma - facebook.com facebook