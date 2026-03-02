Gasp | Roma straordinaria ma tutti fermi sul 3-3 Fossimo andati a +7 sulla Juve

Un’amarezza comprensibile e un pari che sa tanto di sconfitta nonostante il +4 mantenuto sul quinto posto. La Roma si fa rimontare due volte e spreca clamorosamente il colpo ko da Champions contro la Juventus. A fine partita Gasperini non nasconde la delusione ma invita a guardare il lato positivo "Andare a +7 sulla Juve sarebbe stato un grande passo avanti, ma siamo ancora lì. Il rammarico è grande, ma usciamo da una partita straordinaria, non ci deve abbattere bensì dare forza per il futuro. Il bicchiere è mezzo vuoto solo per il gol nel finale, ma la prestazione è da mezzo pieno" ha esordito il tecnico. "Gli juventini hanno esultato come se avessero vinto e noi ora dovremmo deprimerci? Spiegatemi un attimo! Qui mancano 11 partite, il campionato mica finiva oggi eh - ha poi aggiunto Gasp -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

