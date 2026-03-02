Gas | Plures con Estra e Centria amplia rete si aggiudica 8 Atem in 5 regioni

Da marzo, Plures ha iniziato a gestire operativamente otto nuovi Atem in cinque regioni italiane, ampliando così la propria rete di distribuzione del gas. L’azienda ha ottenuto questa gestione attraverso accordi con Estra e Centria, rafforzando la presenza sul territorio e coprendo un’area più vasta nel settore energetico nazionale.

(Adnkronos) – Plures rafforza la propria presenza nella distribuzione del gas con l'avvio, dal 1° marzo, della gestione operativa in nuovi Ambiti Territoriali Ottimali di cinque regioni italiane. L'operazione nasce dall'aggiudicazione, nell'ambito di una procedura competitiva avviata da Italgas, di 8 Atem su 14 per i quali era stata presentata un'offerta da parte dell'Associazione Temporanea di Imprese guidata da Plures e composta da Estra e Centria, società del Gruppo attive nel settore energia. Con questa operazione, del valore di 186 milioni di euro, Plures consolida il proprio modello di multiutility territoriale evoluta, capace di competere su scala nazionale mantenendo un forte radicamento locale, facendo leva sull'esperienza industriale di Estra e sulla capacità operativa di Centria.