Garlasco sport senza misteri

Da ilfoglio.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, si parla di uno sport senza segreti, ma il vero enigma riguarda una farmacista del paese che ricopre anche il ruolo di preside. La persona in questione è Silvia Strigazzi, che gestisce entrambe le funzioni. La questione è al centro dell’attenzione locale, suscitando curiosità tra i residenti. La situazione si distingue per la presenza di questa doppia responsabilità in un piccolo centro.

Alla fine, il vero mistero di Garlasco, è questo: come è possibile che la farmacista del paese, Silvia Strigazzi, sia la presidentessa di tutto ciò che è sport in quel comune di nemmeno 10mila anime? Se uno crossa, alza, tira, schiaccia, rinvia, batte, para, riceve, corre, salta o si tuffa, ha a che fare con lei. Perché? Garlasco non è solo l’impronta 33 o 34, ma una tragedia immane (l’omicidio risale a 19 anni fa) che ancora oggi – in senso letterale, il giorno in cui leggete questo misero pezzo – è nei titoli di tutti i telegiornali, e benzina per speciali, trasmissioni, libri, forum, sui social e non. Eppure dietro questo teatrino mediatico e giudiziario c’è una comunità che continua a vivere e a giocare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

garlasco sport senza misteri
© Ilfoglio.it - Garlasco, sport senza misteri

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “I due misteri azzurri”

Le Iene tra nuove testimonianze su Garlasco e i misteri dietro al tuffo di Capodanno a RomaSono Ilenia Pastorelli, Fabio Volo e Mariana Rodriguez gli ospiti del primo appuntamento del 2026 de Le Iene, in onda questa sera, domenica 11...

Caso Garlasco, l'avvocata di Sempio: “Dubbi sulla condanna di Stasi”

Video Caso Garlasco, l'avvocata di Sempio: “Dubbi sulla condanna di Stasi”

Una selezione di notizie su Garlasco.

Temi più discussi: Ore 14 2025/26 - Garlasco: i misteri dello scontrino del parcheggio di Vigevano - 26/02/2025 - Video; I misteri di Garlasco per la rassegna Acqua in bocca; Garlasco: i misteri legati ai due gatti sulla scena del crimine.

I misteri di Garlasco per la rassegna Acqua in boccaAll'incontro di Acqua in bocca ma non troppo sarà presente anche l'avvocato Antonio De Rensis, il penalista che difende Alberto Stasi e che sta lavorando attivamente per la revisione della sentenza ... valdinievoleoggi.it

Garlasco, Vitelli tra misteri e punti oscuri/ Dna sulla bici e Bermani? Non riesco ancora a spiegarmelo…Garlasco, il giudice Stefano Vitelli a Le Iene tra misteri e punti oscuri: il giallo del Dna sulla bici che non si incastra con la testimonianza di Bermani ... ilsussidiario.net

Cerca tra news e video legati all’argomento.