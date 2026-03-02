garlasco sport senza misteri

A Garlasco, si parla di uno sport senza segreti, ma il vero enigma riguarda una farmacista del paese che ricopre anche il ruolo di preside. La persona in questione è Silvia Strigazzi, che gestisce entrambe le funzioni. La questione è al centro dell’attenzione locale, suscitando curiosità tra i residenti. La situazione si distingue per la presenza di questa doppia responsabilità in un piccolo centro.

Alla fine, il vero mistero di Garlasco, è questo: come è possibile che la farmacista del paese, Silvia Strigazzi, sia la presidentessa di tutto ciò che è sport in quel comune di nemmeno 10mila anime? Se uno crossa, alza, tira, schiaccia, rinvia, batte, para, riceve, corre, salta o si tuffa, ha a che fare con lei. Perché? Garlasco non è solo l’impronta 33 o 34, ma una tragedia immane (l’omicidio risale a 19 anni fa) che ancora oggi – in senso letterale, il giorno in cui leggete questo misero pezzo – è nei titoli di tutti i telegiornali, e benzina per speciali, trasmissioni, libri, forum, sui social e non. Eppure dietro questo teatrino mediatico e giudiziario c’è una comunità che continua a vivere e a giocare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

